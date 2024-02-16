Стало известно, что Энрике сказал брату Мбаппе, когда узнал об уходе Килиана

«Пари Сен-Жермен» не останется без Мбаппе даже после ухода Килиана.

Форвард уже сообщил клубу о своём решении уйти по истечении контракта, рассчитанного до конца сезона. По информации Le Parisien, узнав о решении 25-летнего игрока, рулевой команды Луис Энрике обратился к его младшему брату: «А ты, Итан, тоже собираешься уходить летом?» 17-летний футболист ответил отрицательно: «Нет, тренер, я остаюсь».

Напомним, что в скором времени юный полузащитник может подписать первый профессиональный контракт с «ПСЖ».

Килиан Мбаппе с высокой вероятностью продолжит карьеру в мадридском «Реале».