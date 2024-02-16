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Чемпионат Франции. Лига 1

Стало известно, что Энрике сказал брату Мбаппе, когда узнал об уходе Килиана слухи

16 Февраля 2024 • 23:30 Комментировать
Нант
...
ПСЖ
1 6.20 X 4.60 2 1.48
Через 22 ч. 27 мин.

«Пари Сен-Жермен» не останется без Мбаппе даже после ухода Килиана.

Форвард уже сообщил клубу о своём решении уйти по истечении контракта, рассчитанного до конца сезона. По информации Le Parisien, узнав о решении 25-летнего игрока, рулевой команды Луис Энрике обратился к его младшему брату: «А ты, Итан, тоже собираешься уходить летом?» 17-летний футболист ответил отрицательно: «Нет, тренер, я остаюсь».

Напомним, что в скором времени юный полузащитник может подписать первый профессиональный контракт с «ПСЖ».

Килиан Мбаппе с высокой вероятностью продолжит карьеру в мадридском «Реале».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Килиан Мбаппе Итан Мбаппе ещё теги

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