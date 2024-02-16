В «ПСЖ» приняли решение по брату Мбаппе

Итан Мбаппе вряд ли покинет «Пари Сен-Жермен» вслед за своим звёздным старшим братом.

Килиан Мбаппе не собирается продлевать контракт с парижским грандом, и уже предстоящим летом 25-летнего игрока, как ожидается, подпишет мадридский «Реал». По слухам, в связи со сложившейся ситуацией в «ПСЖ» были готовы расстаться с Мбаппе-младшим, однако на деле всё обстоит иначе. Как информирует журналист Абделла Булма, Итан должен продолжить выступления в клубе – его будущее никак не зависит от решения Килиана. «ПСЖ» уже работает над новым контрактом 17-летнего полузащитника, стороны настроены оптимистично.

Итан Мбаппе провёл три матча за первую команду парижан. Действующий договор юного игрока истекает в июне.