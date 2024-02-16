«Пари Сен-Жермен» провернёт крупный трансфер, если так и не убедит Килиана Мбаппе остаться.

По достоверным данным, звёздный форвард окончательно решил уйти – судя по всему, летом он перейдёт в мадридский «Реал» свободным агентом. Согласно информации RMC Sport, клуб готов вложить в громкое подписание средства, которые должен был потратить на новый контракт Мбаппе. В «ПСЖ» хотят усилиться двумя звёздными игроками. Кроме того, парижский гранд намерен инвестировать в восходящих звёзд, как, например, Лени Йоро из «Лилля».

В числе трансферных целей «ПСЖ» ранее назывались Рафаэл Леау, Виктор Осимхен, Френки де Йонг и многие другие дорогостоящие футболисты.