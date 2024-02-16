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Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» решили, как потратят освободившиеся после ухода Мбаппе средства слухи

16 Февраля 2024 • 22:32 Комментировать
Нант
...
ПСЖ
1 6.20 X 4.60 2 1.48
17.02 23:00

«Пари Сен-Жермен» провернёт крупный трансфер, если так и не убедит Килиана Мбаппе остаться.

По достоверным данным, звёздный форвард окончательно решил уйти – судя по всему, летом он перейдёт в мадридский «Реал» свободным агентом. Согласно информации RMC Sport, клуб готов вложить в громкое подписание средства, которые должен был потратить на новый контракт Мбаппе. В «ПСЖ» хотят усилиться двумя звёздными игроками. Кроме того, парижский гранд намерен инвестировать в восходящих звёзд, как, например, Лени Йоро из «Лилля».

В числе трансферных целей «ПСЖ» ранее назывались Рафаэл Леау, Виктор Осимхен, Френки де Йонг и многие другие дорогостоящие футболисты.

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ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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