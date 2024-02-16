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Чемпионат Франции. Лига 1

Юмтити устал от травм, защитник может завершить карьеру слухи

16 Февраля 2024 • 19:50 Комментировать (1)

Французский защитник «Лилля» Самюэль Юмтити как никогда близок к тому, чтобы попрощаться с футболом. Как пишет на своих веб-страницах Diario AS, 30-летний центрдеф слишком устал от постоянных травм и думает о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь.

Отмечается, что в минувшую среду футболиста прооперировали. Паулу Фонсека, рулевой «Лилля» отметил, что футболист может из-за повреждения и вовсе не вернуться на поле до конца сезона.

Юмтити сыграл в этом сезоне за «бульдогов» всего лишь в 13 матчах, шесть из них – в рамках Лиги конференций УЕФА. Контракт связывает футболиста с нынешним клубом до лета 2025 года.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
16 Февраля 2024 в 20:34
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