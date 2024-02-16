​«ПСЖ» интересны три топовых полузащитника – названы фамилии

«ПСЖ», судя по всему, готовится к активной летней трансферной кампании. Из клуба уйдёт звёздный Килиан Мбаппе, поэтому парижане наверняка постараются подписать нового игрока в атакующую линию. Впрочем, цели гранда Лиги 1 не ограничиваются атакой. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на испанский Sport, летом «ПСЖ» постарается подписать Френки де Йонга из «Барселоны». Также на радаре чемпиона Франции находятся Йозуа Киммих из «Баварии» и Бруно Гимараэс из «Ньюкасла».

Ближайший матч чемпионата Франции «ПСЖ» проведёт в субботу, 17 февраля, - против «Нанта» на поле соперника.