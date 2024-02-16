​Мбаппе объявил о своём уходе игрокам «ПСЖ»

Нападающий Килиан Мбаппе объявил футболистам «ПСЖ» о том, что он покинет клуб по завершению этого сезона. Произошло это в пятницу утром в тренировочном центре парижан, сообщает в социальных сетях журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Мбаппе сообщил о решении уйти президенту «ПСЖ» Нассеру аль-Хелаифи. Действующий контракт 25-летнего игрока рассчитан до конца сезона, то есть он покинет клуб в статусе свободного агента.

Многие ожидают, что Килиан Мбаппе в летнее трансферное окно перейдёт в «Реал». В ближайшие недели и месяцы стороны будут вести переговоры.

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Мбаппе объявил президенту «ПСЖ» о своём решении по будущему