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​Тренер «ПСЖ» ответил на вопрос о будущем Мбаппе

16 Февраля 2024 • 16:56 Комментировать
Нант
...
ПСЖ
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17.02 23:00

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике на пресс-конференции высказался о нападающем Килиане Мбаппе. Ранее сообщалось, что форвард уведомил президента клуба о намерении уйти по завершению сезона. Слухи связывают Мбаппе с «Реалом».

«Какие-то изменения в нашем проекте в связи с уходом Мбаппе? Нет, у меня нет информации, которую я мог бы вам предоставить.

Я постараюсь закрыть эту тему. Пока стороны не объявят о решении, я не буду ничего комментировать. Я тренер. Я выскажусь тогда, когда стороны объявят. А сейчас мы продолжаем работать. Команда выше всех, таков наш посыл», - сказал Энрике журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Килиан Мбаппе ещё теги

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