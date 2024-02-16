«ПСЖ» и Заир-Эмери пришли к важному решению

Талантливый полузащитник Уоррен Заир-Эмери провел успешные переговоры с руководством «ПСЖ». Как сообщил посредством социальных сетей журналист Фабрицио Романо, стороны согласовали детали нового трудового договора.

Инсайдер отметил, что пролонгация сотрудничества с 17-летним футболистом станет одним из основных шагов в новой эре парижского топ-клуба. Действующий контракт Уоррена с «ПСЖ» истекает летом 2025 года. Трансферный ценник юного игрока – 60 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Франции Заир-Эмери провел 18 матчей. В активе полузащитника два гола и две результативные передачи.