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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» собирается подписать трёх топ-игроков после ухода Мбаппе

16 Февраля 2024 • 13:04 Комментировать

Боссы французского «ПСЖ» начали планировать летнюю трансферную кампанию. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как стало известно источнику, руководство парижского гранда запланировало на лето как минимум три громких сделки. Сообщалось, что в сфере интересов клуба находятся Виктор Осимхен, Мохамед Салах, Бернарду Силва, Йозуа Киммих и еще несколько игроков.

Ранее стало известно, что парижский топ-клуб покинет звездный нападающий Килиан Мбаппе. 25-летний форвард близок к трансферу в мадридский «Реал» по окончании сезона.

Салах, Силва и Киммих могут объединиться в суперклубе

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ трансферы футбола - лето 2024
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