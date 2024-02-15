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Чемпионат Франции. Лига 1

Обамеянг забил «Шахтёру», это 15-й гол в сезоне для габонца

15 Февраля 2024 • 22:17 Комментировать
Шахтёр Донецк
2:2
Марсель

В первом матче между донецким «Шахтёром» и «Марселем» в рамках плей-офф Лиги Европы открыт счёт. На 65-й минуте матча это сделал габонский форвард провансальцев, знаменитый страйкер Пьер-Эмерик Обамеянг.

Что любопытно, что Обамеянга этот гол стал уже 15-м в сезоне на клубном уровне. Теперь у Пьера-Эмерика было шесть забитых голов в Лиге 1, шесть – в Лиге Европы, два – в квалификации Лиги чемпионов и один – в Кубке Франции.

Следить за дальнейшим развитием событий матча «Шахтёра» и «Марселя» можно в нашей текстовой трансляции. В разгаре вторая половина встречи!

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Пьер-Эмерик Обамеянг

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