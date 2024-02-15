Семшов: Все уже устали от Мбаппе, он сам не знает, чего хочет

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал информацию об уходе Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

Сегодня появилась информация о том, что 25-летний форвард покинет «ПСЖ» в летнее межсезонье. Об этом он уведомил президента французского клуба.

- Уже все устали от Мбаппе. Он сам не знает, чего он хочет. Наконец он объявил, что уходит, теперь главное, чтобы он определился с клубом, - приводит слова Семшова «Матч ТВ».

По словам бывшего игрока «Динамо», «Реал» не должен подписывать контракт с Мбаппе, если там сидят умные люди.

Напомним, что основным претендентом на Мбаппе является «Реал», который, по данным СМИ, предложил форварду сборной Франции долгосрочный контракт.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года, перейдя из «Монако». Всего на его счету 236 матчей за «ПСЖ», в которых он забил 184 гола и сделал 71 результативную передачу.