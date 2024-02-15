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Чемпионат Франции. Лига 1

Семшов: Все уже устали от Мбаппе, он сам не знает, чего хочет

15 Февраля 2024 • 20:40 Комментировать
Нант
...
ПСЖ
1 6.10 X 4.60 2 1.50
17.02 23:00

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал информацию об уходе Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

Сегодня появилась информация о том, что 25-летний форвард покинет «ПСЖ» в летнее межсезонье. Об этом он уведомил президента французского клуба.

- Уже все устали от Мбаппе. Он сам не знает, чего он хочет. Наконец он объявил, что уходит, теперь главное, чтобы он определился с клубом, - приводит слова Семшова «Матч ТВ».

По словам бывшего игрока «Динамо», «Реал» не должен подписывать контракт с Мбаппе, если там сидят умные люди.

Напомним, что основным претендентом на Мбаппе является «Реал», который,  по данным СМИ, предложил форварду сборной Франции долгосрочный контракт.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года, перейдя из «Монако». Всего на его счету 236 матчей за «ПСЖ», в которых он забил 184 гола и сделал 71 результативную передачу.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Игорь Семшов ПСЖ Килиан Мбаппе ещё теги

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