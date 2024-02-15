«ПСЖ» пока не будет объявлять об уходе Мбаппе

В четверг в прессе появилась информация о том, что Килиан Мбаппе уведомил президента «ПСЖ» Нассера аль-Хелаифи о своём намерении покинуть клуб по завершению сезона. Журналист Дэвид Орнштейн в социальных сетях добавляет, что «ПСЖ» и Мбаппе пока что не будут делать официальное объявление о будущем игрока. Это произойдёт в ближайшие месяцы, когда всё окончательно будет оформлено.

Как известно, действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Таким образом, летом звёздный форвард сможет уйти в статусе свободного агента.

Ожидается, что летом Килиан Мбаппе станет игроком «Реала».

Мбаппе может стать огромной проблемой для «Реала»