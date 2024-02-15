Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» пока не будет объявлять об уходе Мбаппе

15 Февраля 2024 • 19:34 Комментировать

В четверг в прессе появилась информация о том, что Килиан Мбаппе уведомил президента «ПСЖ» Нассера аль-Хелаифи о своём намерении покинуть клуб по завершению сезона. Журналист Дэвид Орнштейн в социальных сетях добавляет, что «ПСЖ» и Мбаппе пока что не будут делать официальное объявление о будущем игрока. Это произойдёт в ближайшие месяцы, когда всё окончательно будет оформлено.

Как известно, действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Таким образом, летом звёздный форвард сможет уйти в статусе свободного агента.

Ожидается, что летом Килиан Мбаппе станет игроком «Реала».

Мбаппе может стать огромной проблемой для «Реала»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю» «Реал» может купить форварда «Манчестер Юнайтед» вместо Мбаппе и Холанна «Барселона» выставила на трансфер двух игроков, которые прибыли полтора года назад Роналду выбросил медаль фанатам - он не любит быть вторым Фердинанд считает, что только два клуба могут выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне Гути дал совет «Реалу» по Мбаппе ​Назван фаворит на получение «Золотого мяча» в 2024 году Клопп решил, чем займётся после ухода из «Ливерпуля» ​Слова Беллингема расшифровали по губам – звезду «Реала» могут наказать «Барселона» выбирает замену Хави из трёх тренеров - Клопп и Гвардиола отсеяны
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде Роналду подтёрся шарфом «Аль-Хиляля» и бросил его фанатам
Спортивные новости
Каменский похвалил хоккеистов молодёжной сборной России за письмо IIHF Канарейкин: Кучеров — ярчайшая звезда нашего хоккея Свищёв — об отстранении сборной России по хоккею: «В НХЛ наши ребята играют и это никого не беспокоит» Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Колорадо» «Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ, уверенно победив «Нефтехимик» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Февраля
20:00 · Испания. Ла Лига
​«Реал» уверен в подписании Мбаппе – инсайдер Романо
19:53 · Испания. Ла Лига
​«Реал» продолжит работу по подписанию Мбаппе
19:34 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» пока не будет объявлять об уходе Мбаппе
18:12 · Италия. Серия А
​«ПСЖ» связался с агентом звёздного аргентинца
11:19 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» согласовал трансфер 18-летнего защитника
10:41 · Англия. Премьер-лига
Два клуба хотят подписать Марсьяля
10:20 · Франция. Лига 1
Мбаппе - лучший в топ-5 лигах по системе «гол+пас»
14 Февраля
23:27 · Франция. Лига 1
Мбаппе не продлит контракт с «ПСЖ» 1 слухи
23:10 · Россия. Премьер-лига
Семёнов – о Кузяеве: «Далер поехал за мечтой, это здорово»
21:53 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг интересен четырём топ-клубам
18:52 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпулю» интересен футболист сборной Канады
18:47 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» намерен продлить контракт с Хакими
13:59 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хочет приобрести Осимхена, но игрок намерен перебраться в АПЛ
12:45 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» купит одного из лучших бомбардиров Лиги 1, если продаст Тони
09:51 · Испания. Ла Лига
Дембеле рассказал о страданиях в «Барселоне»
Все новости
Рекомендуем