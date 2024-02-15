​Мбаппе объявил президенту «ПСЖ» о своём решении по будущему

Килиан Мбаппе принял решение по своему будущему. Как сообщает в социальных сетях журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, звёздный французский нападающий уже объявил президенту «ПСЖ» Нассеру аль-Хелаифи о своём летнем уходе в статусе свободного агента.

Отмечается, что фаворитом на подписание 25-летнего Мбаппе остаётся испанский «Реал». При этом на текущую минуту между мадридским клубом и французским футболистом ничего не подписано.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что для перехода в «Реал» Килиану Мбаппе придётся пойти на серьёзное сокращение заработной платы.

Мбаппе может стать огромной проблемой для «Реала»