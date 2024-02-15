«ПСЖ» согласовал трансфер 18-летнего защитника

Центральный защитник «Лилля» Лени Йоро близок к смене клубной прописки. По сообщениям в социальных сетях инсайдера Экрема Конура, новым местом работы 18-летнего игрока станет «ПСЖ».

Столичный клуб провел переговоры с агентом футболиста и договорился о переходе. Теперь парижанам нужно согласовать с «Лиллем» сумму отступных за трансфер Йоро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Лени провел 27 поединков за «Лилль» во всех турнирах. Защитник отметился тремя забитыми мячами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.