Мбаппе - лучший в топ-5 лигах по системе «гол+пас»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» на домашнем стадионе одержал победу над «Реал Сосьедадом» со счетом 2:0. Один из голов в составе парижан забил форвард Килиан Мбаппе.

В этом сезоне 25-летний бомбардир провел 30 поединков, в которых отметился 31 голом и семью результативными передачами. У Килиана больше всех очков в топ-5 чемпионатах, рапортует Opta.

Срок трудового соглашения Мбаппе с парижским клубом истекает грядущим летом. Ожидается, что звездный нападающий продолжит карьеру в мадридском «Реале». Стороны ведут переговоры, но пока не согласовали финансовую сторону сделки.