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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе не продлит контракт с «ПСЖ» слухи

14 Февраля 2024 • 23:27 Комментировать (1)
Нант
...
ПСЖ
17.02 23:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе решил покинуть клуб в качестве свободного агента.

25-летний игрок принял окончательное решение не подписывать с парижанами новый контракт, докладывает журналист Жюльен Лорен. Пока неизвестно, где окажется француз предстоящим летом, однако, как и ранее, явным фаворитом в борьбе за подписание суперзвезды является мадридский «Реал». 

В числе претендентов на Килиана Мбаппе также фигурировали клубы Английской премьер-лиги, но, судя по всему, ни один из них не решится удовлетворить требования футболиста по зарплате.

На счету Мбаппе 30 забитых мячей в 29 матчах текущего сезона.

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Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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InterSan
14 Февраля 2024 в 23:50
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