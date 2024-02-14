Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе решил покинуть клуб в качестве свободного агента.

25-летний игрок принял окончательное решение не подписывать с парижанами новый контракт, докладывает журналист Жюльен Лорен. Пока неизвестно, где окажется француз предстоящим летом, однако, как и ранее, явным фаворитом в борьбе за подписание суперзвезды является мадридский «Реал».

В числе претендентов на Килиана Мбаппе также фигурировали клубы Английской премьер-лиги, но, судя по всему, ни один из них не решится удовлетворить требования футболиста по зарплате.

На счету Мбаппе 30 забитых мячей в 29 матчах текущего сезона.