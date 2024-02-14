«ПСЖ» намерен продлить контракт с Хакими

«ПСЖ» планирует подписать новый контракт с защитником команды Ашрафом Хакими.

По данным журналиста Фабриса Хокинса, в ближайшее дни французский клуб начнет переговоры с 25-летним футболистом о продлении соглашения.

Хакими перешел в «ПСЖ» из «Интера» летом 2021 года. Сумма трансфера составила 68 миллионов евро. В текущем сезоне марокканец провёл в чемпионате Франции 23 матча, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице Лиги 1, набрав 50 очков. В следующем туре подопечные Луиса Энрике сыграют против «Нанта». Матч пройдёт 17 февраля.