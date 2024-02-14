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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» намерен продлить контракт с Хакими

14 Февраля 2024 • 18:47 Комментировать
Нант
...
ПСЖ
17.02 23:00

«ПСЖ» планирует подписать новый контракт с защитником команды Ашрафом Хакими.

По данным журналиста Фабриса Хокинса, в ближайшее дни французский клуб начнет переговоры с 25-летним футболистом о продлении соглашения.

Хакими перешел в «ПСЖ» из «Интера» летом 2021 года. Сумма трансфера составила 68 миллионов евро. В текущем сезоне марокканец провёл в чемпионате Франции 23 матча, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице Лиги 1, набрав 50 очков. В следующем туре подопечные Луиса Энрике сыграют против «Нанта». Матч пройдёт 17 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ашраф Хакими

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