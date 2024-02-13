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Чемпионат Франции. Лига 1

Дембеле назвал цель «ПСЖ» на сезон

13 Февраля 2024 • 21:40 Комментировать
ПСЖ
...
Реал Сосьедад
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14.02 23:00

Футболист «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле ответил на вопрос о целях команды в текущем сезоне.

На данный момент коллектив Луиса Энрике уверенно лидирует в Лиге 1, опережая «Ниццу» на 11 очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов парижане сыграют против «Реал Сосьедада».

«Наша цель состоит в том, чтобы завершить сезон как можно позже – желательно, чтобы это произошло только в июне. Мы хотим участвовать во всех турнирах до конца и выиграть как можно больше трофеев», – передаёт журналист Адриен Гренье комментарии французского вингера.

В среду «ПСЖ» проведёт первый матч противостояния с «Реал Сосьедадом». Встреча состоится в Париже, а её начало запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Усман Дембеле

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ПСЖ РЕАЛ СОСЬЕДАД
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