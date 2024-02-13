Бышовец считает, что несправедливо называть Головина лучшим российским игроком

Экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец высказался о том, что многие эксперты называют полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским футболистом.

«Я думаю, что это будет не очень справедливо по отношение к тем игрокам, которые у нас сегодня есть. Мы видим Головина только эпизодически, что не даёт нам основания для каких-то сравнительных характеристик», - приводит слова специалиста Betonmobile.

Напомним, что Головин перебрался в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА после удачного выступления на чемпионате мира - 2018 в составе национальной команды. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

Действующее соглашение хавбека с монегасками рассчитано до лета 2026 года. В текущем сезоне Александр провёл за французский клуб 21 матч во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.