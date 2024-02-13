Усман Дембеле: «Я не лучшим образом провёл начало сезона, но это нормально»

Вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле рассказал, что думает о своей игре в текущем сезоне.

Француз пополнил ряды парижан летом прошлого года, перебравшись из «Барселоны».

«На старте сезона я выступал ниже ожиданий, но не виню себя в этом. Мне потребовалось освоиться после перехода из «Барселоны». Нужно было время, чтобы найти себя здесь, но я никогда не сомневался в своих способностях.

Некоторые игроки показывают себя сразу после смены клуба, а кому-то необходимо время. В «Боруссии» я быстро разыгрался, в то время как в «Барселоне» это произошло не сразу. Примерно так же произошло и в «ПСЖ», но без травм», – сказал в интервью Le Parisien Дембеле.