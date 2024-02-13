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Мбаппе – в тройке номинантов на звание игрока месяца в Лиге 1

13 Февраля 2024 • 20:59 Комментировать
Нант
...
ПСЖ
17.02 23:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может получить очередную награду за успехи на внутренней арене.

25-летний форвард претендует на приз лучшему игроку января в Лиге 1 наряду с Мартеном Террье из «Ренна» и Виссамом бен-Йеддером из «Монако». Лидер атаки парижан провёл всего два матча в чемпионате в прошедшем месяце, отметившись забитым мячом и результативной передачей, а также записал на свой счёт пять голов и три голевых паса в двух встречах Кубка Франции.

В общей сложности в активе Килиана Мбаппе 30 взятий ворот и семь ассистов в 29 матчах нынешнего сезона во всех соревнованиях.

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