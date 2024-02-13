Хомуха объяснил, почему Головина нельзя сравнивать с Аршавиным

Российский тренер Дмитрий Хомуха высказался о сравнении полузащитника «Монако» Александра Головина с бывшим игроком «Арсенала» Андреем Аршавиным.

«Головин и Аршавин — футболисты разного поколения. Аршавин играл в топ‑клубе, а Головин пока выступает за просто хорошую команду. Нельзя их сравнивать», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».

При этом специалист считает, что Головин хорошо себя проявляет во французском чемпионате.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник принял участие в 19 матчах Лиги 1, в которых забил шесть мячей и стал автором четырех ассистов.

После 21 тура «Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 38 очков.