Фабиан Руис рассказал о настрое «ПСЖ» на матч с «Реал Сосьедадом»

Полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис рассказал о настрое французской команды на первый матч с «Реал Сосьедадом» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, завтра клубы встретятся между собой в Париже, а в марте состоится ответная встреча в Сан-Себастьяне.

«Мы знаем, что этот матч является очень важным для нас. Тем не менее, атмосфера в команде остаётся прежней. Мы стараемся сохранять спокойствие. Мы знаем, что хорошо работаем и проводим хорошие матчи», – сказал Руис на пресс-конференции.

Руис в этом розыгрыше чемпионата Франции отметился одним голом и двумя результативными передачами. Испанец проводит второй сезон в Париже.