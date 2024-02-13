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Фабиан Руис: «Мы не обязаны выигрывать Лигу чемпионов»

13 Февраля 2024 • 16:04 Комментировать
ПСЖ
...
Реал Сосьедад
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14.02 23:00

Полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис заявил, что его команда не обязана выигрывать Лигу чемпионов. Напомним, завтра парижане сыграют с «Реал Сосьедадом» в первом матче ⅛ финала самого престижного клубного турнира.

«Мы усердно работаем для того, чтобы прогрессировать, но команда не обязана выигрывать Лигу чемпионов. Мы хотим взять этот трофей, но не чувствуем давления или чувства обязанности. Мы не можем контролировать разговоры, которые происходят снаружи», – цитирует Руиса журналист Адриен Гренье.

Напомним, «ПСЖ» в своей истории максимум доходил до финала Лиги чемпионов, где в 2020 году проиграл «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
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