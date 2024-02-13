Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Фабиан Руис: «Мы с партнёрами даже не осознаём, что Заиру-Эмери всего 17 лет»

13 Февраля 2024 • 16:00 Комментировать
Нант
...
ПСЖ
17.02 23:00

Полузащитник «Челси» Коул Палмер рассказал, какие отношения с игроками у главного тренера Маурисио Почеттино, которого в последнее время свзывают с увольнением.

«Тренер помогает нам каждый день. Он поддерживает нас, выражает доверие и объединяет. Маурисио был очень добр ко мне с первого моего дня в клубе. Почеттино верит в нас, а мы верим в самих себя. Когда что-то идёт не так, вокруг ходит много разговоров. Мы должны блокировать такие вещи и двигаться дальше», – цитирует Палмера журналист Саймон Филлипс.

Коул в этом розыгрыше АПЛ записал на свой актив 10 забитых мячей и 6 результативных передач.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Фабиан Руис Уоррен Заир-Эмери ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Февраля
11:45
Буффон: «Если бы я мог перенести состав «ПСЖ» в «Ювентус», мы бы выиграли Лигу чемпионов 4 раза подряд» 1
11:36
Бернарду Силва интересен другому топ-клубу, цена вопроса – 60 миллионов евро
11 Февраля
09:56
Энрике рассказал, почему оставил Мбаппе на скамейке запасных «ПСЖ» в матче против «Лилля»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАНТ ПСЖ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью удивил выбором нового клуба Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» ​Гвардиола хочет «украсть» игрока у «Реала» Пять клубов хотят купить Гюлера у «Реала» «Барселона» порадовала фанатов отличной новостью ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» «Ростов» проиграл «Кайрату» в заключительном матче Зимнего кубка РПЛ
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» «Барселона» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
Спортивные новости
Журова назвала причину, по которой Россию и Беларусь не допустили до чемпионата мира по хоккею Кожевников — о Кучерове: Один из величайших игроков НХЛ и вообще в мире Кожевников сравнил чемпионаты СССР и НХЛ Александр Овечкин забил в пятом матче подряд СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Февраля
16:12 · Франция. Лига 1
Фабиан Руис рассказал о настрое «ПСЖ» на матч с «Реал Сосьедадом»
16:04 · Франция. Лига 1
Фабиан Руис: «Мы не обязаны выигрывать Лигу чемпионов»
16:00 · Франция. Лига 1
Фабиан Руис: «Мы с партнёрами даже не осознаём, что Заиру-Эмери всего 17 лет»
15:48 · Франция. Лига 1
Непомнящий: «Головин — гордость российского футбола»
13:57 · Франция. Лига 1
Защитник «ПСЖ» возвращается после тяжёлой травмы
13:23 · Испания. Ла Лига
Есть 3 причины для срыва перехода Мбаппе в «Реал»
13:15 · Испания. Ла Лига
Гути дал совет «Реалу» по Мбаппе
12:20 · Испания. Ла Лига
Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина 7
12:02 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Возвращение Кабелла в Россию невозможно»
11:45 · Италия. Серия А
Буффон: «Если бы я мог перенести состав «ПСЖ» в «Ювентус», мы бы выиграли Лигу чемпионов 4 раза подряд» 1
11:36 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва интересен другому топ-клубу, цена вопроса – 60 миллионов евро
11:29 · Франция. Лига 1
Журналист: «Головин недостаточно харизматичен, чтобы быть звездой Лиги 1»
10:13 · Франция. Лига 1
Вильям Галлас — о Головине: «Он недостаточно стабильный»
09:00 · Англия. Премьер-лига
Бразилец за 100 миллионов - главная цель «ПСЖ» на лето
12 Февраля
23:52 · Италия. Серия А
Олич сравнил уровень игры Алексея Миранчука и Головина
Все новости
Рекомендуем