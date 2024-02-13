Непомнящий: «Головин — гордость российского футбола»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

Напомним, российский футболист попал на обложку газеты L’Équipe после победы «Монако» над «Ниццей» (3:2) в матче 21-го тура Лиги 1, в котором Головин забил победный мяч.

«Наверное, он показывает лучший футбол за всю свою карьеру. Сейчас это зрелый футболист, вокруг которого строится игра «Монако». Можно сказать, что Головин — гордость российского футбола», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Головин провёл за «Монако» 21 матч, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.