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Защитник «ПСЖ» возвращается после тяжёлой травмы

13 Февраля 2024 • 13:57 Комментировать

Португальский защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш возвращается к тренировочному процессу после тяжелой травмы. Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 21-летний футболист может вернуться на поле в ближайшие недели. Мендеш не играл с прошлого сезона из-за повреждения.

В прошлом сезоне защитник принял участие в 23 поединках, в которых записал на свой счет один забитый мяч и пять результативных передач.

Трудовое соглашение Мендеша с парижским грандом рассчитано до лета 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нуну Мендеш
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