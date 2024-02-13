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Чемпионат Франции. Лига 1

Журналист: «Головин недостаточно харизматичен, чтобы быть звездой Лиги 1»

13 Февраля 2024 • 11:29 Комментировать

Заместитель главного редактора Lequipe Жан-Филип Леклер в беседе с журналистами оценил выступления российского полузащитника «Монако» Александра Головина в нынешнем сезоне.

«Головин проводит свой лучший сезон. Можно ли назвать Головина звездой чемпионата Франции? Он недостаточно харизматичен, чтобы быть звездой. Но он один из лучших игроков чемпионата», - передает слова журналиста «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник сыграл 21 поединок за монегасков, отметившись шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2026 года.

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Монако Александр Головин
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