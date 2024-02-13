Вильям Галлас — о Головине: «Он недостаточно стабильный»

Бывший футболист сборной Франции Вильям Галлас высказался о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.

Именитый игрок отметил, что знает россиянина, но считает, что он часто подвержен травмам.

«Он недостаточно стабильный. Нужно каждый день подтверждать свой уровень, но это самое трудное в футболе», - приводит слова Галласа «Чемпионат».

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 21 игре во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде. На протяжении нескольких месяцев болельщики «Монако» признавали его лучшим игроком клуба.