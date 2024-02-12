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Буффон: «В Париже я чувствовал себя свободным, можно пойти в ресторан и встретить ди Каприо»

12 Февраля 2024 • 22:31 Комментировать

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон поделился впечатлениями от проживания в Париже.

Ранее вратарь выступал за столичный «ПСЖ».

«Потрясающий опыт. В Париже я снова почувствовал себя свободным человеком. Интернациональный город, где можно пойти в ресторан и встретить Леонардо ди Каприо, и никому нет до этого дела», – приводит слова бывшего футболиста издание Football Italia.

Напомним, что Буффон защищал цвета «ПСЖ» с 2018 по 2019 год. Он перебрался во французский клуб из «Ювентуса» на правах свободного агента. Всего он провёл за парижан 25 матчей, в девяти из которых оставил ворота «сухими».


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Джанлуиджи Буффон ПСЖ Лига 1 Париж ещё теги
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