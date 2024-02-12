Головин не сыграет с «Тулузой»

​Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин не сыграет в матче 22-го тура чемпионата Франции против «Тулузы».

У 27-летнего футболиста перебор жёлтых карточек. Во вчерашнем матче с «Ниццей», в котором Головин стал автором победного гола, он получил жёлтую карточку, которая стала для него восьмой в сезоне.

Встреча между «Монако» и «Тулузой» пройдет 18 февраля.

В текущем сезоне Головин провёл 21 матч, забил шесть голов и сделал четыре ассиста на партнёров. «Монако» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 38 очков. Отставание от лидирующего «ПСЖ» составляет 12 очков.