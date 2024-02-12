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Каррера: Головин мог бы заиграть в «Интере» или «Ювентусе»

12 Февраля 2024 • 14:34 Комментировать
Монако
...
Тулуза
18.02 17:00

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о возможном переезде полузащитника «Монако» Александра Головина в Серию A.

«Головин мог бы заиграть в топ‑клубах Италии, например, «Интере» или «Ювентусе», потому что у него есть качество футбола, интенсивность и интеллект», — приводит слова Карреры «Матч ТВ».

В текущем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил шесть голов и записал на свой счет четыре ассиста.

Контракт Головина с «Монако» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Монако Ювентус Массимо Каррера Александр Головин ещё теги

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