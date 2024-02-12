Канчельскис оценил вероятность перехода Головина в клуб АПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказал свое мнение о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

По словам Канчельскиса, Головину будет тяжело перейти в клуб из чемпионата Англии.

- Вряд ли у Головина получится перейти в АПЛ из‑за политической ситуации. Думаю, стоить думать об Италии, там есть «Милан», «Интер», «Лацио», «Рома, - приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

«Монако» вчера на выезде со счетом 3:2 одержал победу над «Ниццей» в рамках чемпионата Франции. Победный гол на 77 минуте забил Александр Головин. В текущем сезоне на счету 27-летнего футболиста 19 матчей и шесть мячей. Также в его активе четыре ассиста.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 38 очков. Отставание от лидирующего «ПСЖ» составляет 12 баллов.