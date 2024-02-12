Хавбек «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Ниццей» в матче 21-го тура чемпионата Франции. Монегаски выиграли со счетом 3:2, а российский полузащитник отметился победным голом.

«Получилась напряженная игра. Пять голов, много борьбы. Знаю, что для наших болельщиков победа над «Ниццей» является особенным событием. Здорово, что смогли порадовать их», - рассказал полузащитник в интервью журналисту «Спорт-Экспресса».

После вчерашней победы «Монако» набрал 38 баллов и располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда отстает от идущей второй «Ниццы» на одно очко.