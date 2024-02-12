Головин высказался о победном голе «Ницце»

В рамках 21-го тура чемпионата Франции «Монако» встречался с «Ниццей». «Монегаски» отпраздновали победу со счетом 3:2. Решающий гол забил российский полузащитник Александр Головин.

«Победный гол – важная победа. Выходим на третье место», - оставил сообщение Александр в своих социальных сетях.

После этого успеха «Монако» набрал 38 баллов и занимает третью строчку в турнирной таблице Лиги 1.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Александр провел 19 матчей. Российский полузащитник записал на свой счет шесть забитых мячей и четыре результативные передачи.