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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин высказался о победном голе «Ницце»

12 Февраля 2024 • 08:06 Комментировать

В рамках 21-го тура чемпионата Франции «Монако» встречался с «Ниццей». «Монегаски» отпраздновали победу со счетом 3:2. Решающий гол забил российский полузащитник Александр Головин.

«Победный гол – важная победа. Выходим на третье место», - оставил сообщение Александр в своих социальных сетях.

После этого успеха «Монако» набрал 38 баллов и занимает третью строчку в турнирной таблице Лиги 1.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Александр провел 19 матчей. Российский полузащитник записал на свой счет шесть забитых мячей и четыре результативные передачи.

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Монако Александр Головин
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Сегодня, 12 Февраля
08:06 · Франция. Лига 1
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