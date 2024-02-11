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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» перевернул матч с «Монпелье» и отдалился от зоны вылета

11 Февраля 2024 • 21:00 Комментировать
Монпелье
1:2
Лион
окончен

Оказавшиеся на третьем месте с конца в Лиге 1 «Монпелье» и «Лион» встретились в матче 21-го тура. В первой четверти игру Акор Адамс отправил мяч в сетку ворот гостей, но из офсайда. А вот Арно Норден головой забил по всем правилам - 1:0. На 74-й минуте после ошибки Бенжамена Лекомта Александр Ляказетт сравнял счет. Вскоре Максанс Какере зарядил из-за штрафной точно в цель - 1:2.

Последние результаты позволили «Лиону» выбраться на 13-е место, а вот соперник остается в опасной зоне.

Протокол игры  
Монпелье1:2Лион
(1:0) Норден Арно23'  
  74'Ляказетт Александр (1:1)
  83'Какере Максанс (1:2)
Лекомт БенжаменОмерагич БечирКуяте КикиМодибо Саньян 89' (Леруа Лео ( 89') Хефти Сильван 67' (Тшато Энзо ( 67') Силла ИссиагаФерри Жордан  90'Саванье Тежи 89' (Хазри Вахби ( 89') Шотар ЖорисНорден Арно 64' (Карамо Янн ( 64') Адамс Акор
Запасные: Кулибали ТангиДиздаревич БелминСако ФалаеМинкарелли Дэвин ЛукасДелайе Саша
Лопеш АнтониМэйтленд-Найлс Эйнсли 57' (Фофана Малик ( 57') О'Брайан ДжекЧалета-Цар ДуеТальяфико Николас  28'Какере МаксансМатич НеманьяТолиссо Корентен 45' (Мангаля Орель ( 45') Нуама Эрнест 57' (Мата Клинтон ( 57') Ляказетт Александр 88' (Орбан Гифт ( 88'  90') Бенрахма Саид 57' (Шерки Райан ( 57')
Запасные: Кумбеди СаэльАдриэлсонАкуоку ПольПерри Лукас
11 февраля. Стадион "Стад де ля Моссон".

 

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