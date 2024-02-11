«Лион» перевернул матч с «Монпелье» и отдалился от зоны вылета

Оказавшиеся на третьем месте с конца в Лиге 1 «Монпелье» и «Лион» встретились в матче 21-го тура. В первой четверти игру Акор Адамс отправил мяч в сетку ворот гостей, но из офсайда. А вот Арно Норден головой забил по всем правилам - 1:0. На 74-й минуте после ошибки Бенжамена Лекомта Александр Ляказетт сравнял счет. Вскоре Максанс Какере зарядил из-за штрафной точно в цель - 1:2.

Последние результаты позволили «Лиону» выбраться на 13-е место, а вот соперник остается в опасной зоне.