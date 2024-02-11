«Лион» перевернул матч с «Монпелье» и отдалился от зоны вылета

Оказавшиеся на третьем месте с конца в Лиге 1 «Монпелье» и «Лион» встретились в матче 21-го тура. В первой четверти игру Акор Адамс отправил мяч в сетку ворот гостей, но из офсайда. А вот Арно Норден головой забил по всем правилам - 1:0. На 74-й минуте после ошибки Бенжамена Лекомта Александр Ляказетт сравнял счет. Вскоре Максанс Какере зарядил из-за штрафной точно в цель - 1:2.
Последние результаты позволили «Лиону» выбраться на 13-е место, а вот соперник остается в опасной зоне.
Протокол игры
|(1:0) Норден Арно23'
|74'Ляказетт Александр (1:1)
|83'Какере Максанс (1:2)
Лекомт Бенжамен•Омерагич Бечир•Куяте Кики•Модибо Саньян89' (Леруа Лео (89') •Хефти Сильван67' (Тшато Энзо (67') •Силла Иссиага•Ферри Жордан• 90'Саванье Тежи89' (Хазри Вахби (89') •Шотар Жорис•Норден Арно64' (Карамо Янн (64') •Адамс Акор
Лопеш Антони•Мэйтленд-Найлс Эйнсли57' (Фофана Малик (57') •О'Брайан Джек•Чалета-Цар Дуе•Тальяфико Николас• 28'Какере Максанс•Матич Неманья•Толиссо Корентен45' (Мангаля Орель (45') •Нуама Эрнест57' (Мата Клинтон (57') •Ляказетт Александр88' (Орбан Гифт (88') • 90'Бенрахма Саид57' (Шерки Райан (57')
Запасные: Кумбеди Саэль•Адриэлсон•Акуоку Поль•Перри Лукас
11 февраля. Стадион "Стад де ля Моссон".
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