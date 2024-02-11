«Нант» и «Лорьян» отпраздновали победы

Подошли к концу некоторые матчи 21-го тура чемпионата Франции. «Клермон» удивил ничейным результатом с «Брестом», одним из лидеров, 1:1. «Нант» был сильнее «Тулузы» на выезде (2:1), а «Лорьян» переиграл «Реймс» (2:0).
Протокол игры
|50'Лис-Мелу Пьерр (0:1)
|(1:1) Киэ Грежон69'
Диао Мори•Пельмар Анди•Матсима Крислен•Кофрие Максимилиано• 49'Вивальдо Боргес до Сантос Нето•Гоналон Максим76' (Рашани Эльбасан (76') • 87'Гастьен Йоан 44'81' (Маньен Йоанн (81') •Бутубба Биляль76' (Кейта Хабиб (76') •Чам Мухаммед•Виржинюс Алан66' (Киэ Грежон (66') •Николсон Шамар66' (Аллевина Джим (66')
Запасные: Жаке Джереми•Зеффан Мехди•Ожье Флоран•Ндиайе Массамба
Бизот Марко• 87'Лала Кенни•Шардонне Брендан•Ле Кардинал Жюльен• 33'Локо Брэдли•Камара Махди72' (Думбия Камори (72'•Кудерт Грегуар90') •Лис-Мелу Пьерр•Маньетти Уго72' (Мартен Жонас (72') • 74'Дель Кастильо Ромен 54'73' (Ле Дуарон Жереми (73') •Мунье Стив•Перейра-Лаже Матиаш 7'84' (Браими Билаль (84')
Запасные: Зогбе Люк•Камблан Аксель•Лебо Адриен•Картилье Антонен
11 февраля. Стадион "Габриэль Монтпье".
Протокол игры
|2' Мохамед Мостафа (0:1)
|51' Кадевере Тино (0:2)
|(1:2) Даллинга Тийс 90'
Рестес Гийом • Деслер Миккел • Мависса Кристиан 60' ( Коста Логан ( 60') • Николайсен Расмус • Суасо Габриэль 80' ( Сиссоко Ибрагим I ( 80') • Шмидт Никлас 80' ( Скюття Наатан ( 80') • Сьерро Венсан 18' 60' ( Магри Франк ( 60') • Бабика Шави • Гбоо Янн • 41'Доннум Арон 60' ( Спирингс Стейн ( 60') • Даллинга Тийс
Запасные: Домингес Алекс • Кассерес Кристиан • Хелаберт Сесар • Диарра Мусса
Лафон Альбан • Кастеллетто Жан-Шарль • Паллуа Николя • Зезе Натан • Дюверн Жан-Кевин 81' ( Монго Энцо ( 81') • Коко Маркус 71' ( Коцца Николя ( 71') • Сиссоко Мусса • 45'Чиривелья Педро • Траоре Бени 65' ( Аппюа Стредер ( 65') • Мохамед Мостафа 80' ( Аблин Маттис ( 80') • Кадевере Тино 81' ( Бутсингхам Уго ( 81')
Запасные: Аши Мохамед • Бамба Абдул-Кадер • Петрич Денис • Махамуд Адель
11 февраля. Стадион "Мунисипал".
Протокол игры
|(1:0) Бамба Мохаммед 69'
|(2:0) Бакайоко Тьемуэ 86'
Мвого Ивон • Аджей Натаниэль • Тальби Монтассар • Туре Сулейман • Кацерис Панос 78' ( Менди Формоз III ( 78') • Ле Бри Тео 84' ( Йонгва Дарлин ( 84') • Абергель Лоран 31' 71' ( Бакайоко Тьемуэ ( 71') • Луза Имран • Кари Айман 70' ( Буанани Бадредин ( 70') • Понсо Жульен • Бамба Мохаммед 70' ( Бамба Дьенг ( 70')
Запасные: Гомис Альфред • Тосин Айегун • Лапорт Жульен • Крупи Эли Джуниор
Диуф Йеванн • Фоке Томас • Окуму Джозеф 72' ( Агбаду Эммануэль ( 72') • Абдельамид Юнис • Акиеме Серхио 81' ( Фофана Яя ( 81') • Манетси Маршал • Стамбули Бенжамен 40' 71' ( Ричардсон Амир ( 71') • Теума Тедди • Ито Дзюня • Дарами Мохаммед 81' ( Боянг Адама ( 81') • Накамура Кейто 70' ( Хадра Реда ( 70')
Запасные: Диаките Ибрахим • Де Смет Тибо • Ольеро Александр • Куду Теренс
11 февраля. Стадион "Стад де Мустуар".
Бан пользователя