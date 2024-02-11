«Нант» и «Лорьян» отпраздновали победы

Подошли к концу некоторые матчи 21-го тура чемпионата Франции. «Клермон» удивил ничейным результатом с «Брестом», одним из лидеров, 1:1. «Нант» был сильнее «Тулузы» на выезде (2:1), а «Лорьян» переиграл «Реймс» (2:0).