Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Нант» и «Лорьян» отпраздновали победы

11 Февраля 2024 • 19:04 Комментировать
Клермон
1:1
Брест

Подошли к концу некоторые матчи 21-го тура чемпионата Франции. «Клермон» удивил ничейным результатом с «Брестом», одним из лидеров, 1:1. «Нант» был сильнее «Тулузы» на выезде (2:1), а «Лорьян» переиграл «Реймс» (2:0).

Протокол игры  
Клермон1:1Брест
  50'Лис-Мелу Пьерр (0:1)
(1:1) Киэ Грежон69'  
Диао МориПельмар АндиМатсима КрисленКофрие Максимилиано  49'Вивальдо Боргес до Сантос НетоГоналон Максим 76' (Рашани Эльбасан ( 76'  87') Гастьен Йоан  44' 81' (Маньен Йоанн ( 81') Бутубба Биляль 76' (Кейта Хабиб ( 76') Чам МухаммедВиржинюс Алан 66' (Киэ Грежон ( 66') Николсон Шамар 66' (Аллевина Джим ( 66')
Запасные: Жаке ДжеремиЗеффан МехдиОжье ФлоранНдиайе Массамба
Бизот Марко  87'Лала КенниШардонне БренданЛе Кардинал Жюльен  33'Локо БрэдлиКамара Махди 72' (Думбия Камори ( 72'Кудерт Грегуар 90') Лис-Мелу ПьеррМаньетти Уго 72' (Мартен Жонас ( 72'  74') Дель Кастильо Ромен  54' 73' (Ле Дуарон Жереми ( 73') Мунье СтивПерейра-Лаже Матиаш  7' 84' (Браими Билаль ( 84')
Запасные: Зогбе ЛюкКамблан АксельЛебо АдриенКартилье Антонен
11 февраля. Стадион "Габриэль Монтпье".
Протокол игры 
Тулуза1:2Нант
  2' Мохамед Мостафа (0:1)
  51' Кадевере Тино (0:2)
(1:2) Даллинга Тийс 90'  
Рестес Гийом  Деслер Миккел  Мависса Кристиан   60' (Коста Логан (   60' Николайсен Расмус  Суасо Габриэль   80' (Сиссоко Ибрагим I (   80' Шмидт Никлас   80' (Скюття Наатан (   80' Сьерро Венсан   18'   60' (Магри Франк (   60' Бабика Шави  Гбоо Янн   41'  Доннум Арон   60' (Спирингс Стейн (   60' Даллинга Тийс
Запасные: Домингес Алекс  Кассерес Кристиан  Хелаберт Сесар  Диарра Мусса
Лафон Альбан  Кастеллетто Жан-Шарль  Паллуа Николя  Зезе Натан  Дюверн Жан-Кевин   81' (Монго Энцо (   81' Коко Маркус   71' (Коцца Николя (   71' Сиссоко Мусса   45'  Чиривелья Педро  Траоре Бени   65' (Аппюа Стредер (   65' Мохамед Мостафа   80' (Аблин Маттис (   80' Кадевере Тино   81' (Бутсингхам Уго (   81')
Запасные: Аши Мохамед  Бамба Абдул-Кадер  Петрич Денис  Махамуд Адель
 11 февраля. Стадион "Мунисипал".
Протокол игры 
Лорьян2:0Реймс
(1:0) Бамба Мохаммед 69'  
(2:0) Бакайоко Тьемуэ 86'  
Мвого Ивон  Аджей Натаниэль  Тальби Монтассар  Туре Сулейман  Кацерис Панос   78' (Менди Формоз III (   78' Ле Бри Тео   84' (Йонгва Дарлин (   84' Абергель Лоран   31'   71' (Бакайоко Тьемуэ (   71' Луза Имран  Кари Айман   70' (Буанани Бадредин (   70' Понсо Жульен  Бамба Мохаммед   70' (Бамба Дьенг (   70')
Запасные: Гомис Альфред  Тосин Айегун  Лапорт Жульен  Крупи Эли Джуниор
Диуф Йеванн  Фоке Томас  Окуму Джозеф   72' (Агбаду Эммануэль (   72' Абдельамид Юнис  Акиеме Серхио   81' (Фофана Яя (   81' Манетси Маршал  Стамбули Бенжамен   40'   71' (Ричардсон Амир (   71' Теума Тедди  Ито Дзюня  Дарами Мохаммед   81' (Боянг Адама (   81' Накамура Кейто   70' (Хадра Реда (   70')
Запасные: Диаките Ибрахим  Де Смет Тибо  Ольеро Александр  Куду Теренс
 11 февраля. Стадион "Стад де Мустуар".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лорьян Нант

Новости по матчу

09 Февраля
23:48
Ставка и прогноз на матч Клермон — Брест чемпионата Франции — 11 февраля 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии Анчелотти призывает руководство «Реала» вернуть бывшего игрока команды Клопп ответил «Барселоне», Холанн хочет в новый клуб, а Мбаппе – всё: в главных слухах недели Суперкомпьютер назвал будущего чемпиона Испании «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Стала известна судьба номера Модрича в «Реале» Левандовски назвал своих лучших друзей в «Барселоне» Анчелотти отреагировал на заявление матери Крооса Роналду проиграл первый матч в 39 лет: «Аль-Наср» опять получил урок от «Аль-Хиляля» Кейн назвал игровой компонент, в котором Месси лучше всех
Клопп дал ответ «Барселоне» Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения «Барселона» выбрала нового главного тренера
Спортивные новости
СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Московское «Динамо» оказалось сильнее «Металлурга» в матче КХЛ Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Гавр Гавр
Ренн Ренн
0
1
3.35 3.25 2.14
Видео
Окончен
Клермон Клермон
Брест Брест
1
1
3.50 3.30 2.08
Видео
Окончен
Тулуза Тулуза
Нант Нант
1
2
2.20 3.25 3.25
Видео
Окончен
Лорьян Лорьян
Реймс Реймс
2
0
3.70 3.60 1.91
Видео
52 мин
Монпелье Монпелье
Лион Лион
1
0
2.50 3.25 2.75
Видео
11.02.24 в 22:45
Ницца Ницца
Монако Монако
2.30 3.35 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Февраля
19:04 · Франция. Лига 1
«Нант» и «Лорьян» отпраздновали победы
16:58 · Франция. Лига 1
«Гавр» без Кузяева не смог остановить победоносный «Ренн»
16:42 · Испания. Ла Лига
​Известна позиция «ПСЖ» по Мбаппе
16:22 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» нацелился на нападающего «Марселя»
15:17 · Франция. Лига 1
​Коло-Муани: «Я всегда буду парнем, который не реализовал выход один на один в финале чемпионата мира»
12:54 · Англия. Премьер-лига
Пять клубов хотят купить Гюлера у «Реала»
12:10 · Англия. Премьер-лига
Тодибо летом может оказаться в АПЛ, француз интересен двум клубам
09:56 · Франция. Лига 1
Энрике рассказал, почему оставил Мбаппе на скамейке запасных «ПСЖ» в матче против «Лилля»
09:27 · Франция. Лига 1
Бен-Йеддер не продлит контракт с «Монако» и может перейти в «Марсель»
08:36 · Испания. Ла Лига
Родриго отреагировал на возможный трансфер Мбаппе в «Реал»
05:02 · Франция. Лига 1
​Мбаппе всю игру просидел на скамейке запасных - такое случилось лишь в третий раз
01:01 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» одержал волевую победу в матче с «Лиллем»
10 Февраля
22:37 · Франция. Лига 1
​Мбаппе начнёт матч «ПСЖ» на скамейке запасных
22:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Лилль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
22:24 · Франция. Лига 1
Кейлор Навас впервые в сезоне попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч Лиги 1
Все новости
Рекомендуем