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Чемпионат Франции. Лига 1

«Гавр» без Кузяева не смог остановить победоносный «Ренн»

11 Февраля 2024 • 16:58 Комментировать
Гавр
0:1
Ренн

В 21-м туре чемпионата Франции «Гавр» играл против самой стабильной команды последних туров, «Ренна». Откровенно опасных моментов не было до 60-й минуты поединка, когда Бенжамен Буриго завершил комбинацию гостевой команды. Ибрагим Салах мог снимать все вопросы, но слишком плохо пробил в опасной ситуации.

После пятой победы подряд «Ренн» вышел на седьмое место, соперник - 11-й. Далер Кузяев пропустил игру по причине дисквалификации.

Протокол игры  
Гавр0:1Ренн
  60'Буриго Бенжамен (0:1)
Десма АртурСанганте АрунаЮте-Кинкуэ ЭтьеннЛьорис ГотьеОпери КристоферНего Лоик 76' (Нгура Стив ( 76') Туре Абдулайе  37'Кечта ЯссинКасимир Хосуэ 65' (Айю Андре ( 65'  71') Байо Мохамед 76' (Джуджу Антуан ( 76') Сабби Эммануэль 65' (Грандсир Самуэль ( 65')
Запасные: Н'диайе РассулГоржелен МатьёЭль-Хаджам УалидСальмье ЙоаннКонфес Алуа
Манданда СтивДуэ Гела 61' (Салах Ибрагим ( 61') Омари ВармедТеате АртурТрюффер АдриенБуриго Бенжамен 85' (Блас Людовик ( 85') Матусива АзорСантамария БатистДуэ Дезире 61' (Сейду Алиду ( 61'  79') Мюинга Арно 76' (Гуйри Амин ( 76') Террье Мартен
Запасные: Галлон ГотьеБелосьян ЖенуэльНагида МахамадуВу КристоферЙылдырым Бертуг
11 февраля. Стадион "Осеан" (Гавр).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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