«Гавр» без Кузяева не смог остановить победоносный «Ренн»

В 21-м туре чемпионата Франции «Гавр» играл против самой стабильной команды последних туров, «Ренна». Откровенно опасных моментов не было до 60-й минуты поединка, когда Бенжамен Буриго завершил комбинацию гостевой команды. Ибрагим Салах мог снимать все вопросы, но слишком плохо пробил в опасной ситуации.

После пятой победы подряд «Ренн» вышел на седьмое место, соперник - 11-й. Далер Кузяев пропустил игру по причине дисквалификации.