«Гавр» без Кузяева не смог остановить победоносный «Ренн»

В 21-м туре чемпионата Франции «Гавр» играл против самой стабильной команды последних туров, «Ренна». Откровенно опасных моментов не было до 60-й минуты поединка, когда Бенжамен Буриго завершил комбинацию гостевой команды. Ибрагим Салах мог снимать все вопросы, но слишком плохо пробил в опасной ситуации.
После пятой победы подряд «Ренн» вышел на седьмое место, соперник - 11-й. Далер Кузяев пропустил игру по причине дисквалификации.
Протокол игры
|60'Буриго Бенжамен (0:1)
Десма Артур•Санганте Аруна•Юте-Кинкуэ Этьенн•Льорис Готье•Опери Кристофер•Него Лоик76' (Нгура Стив (76') •Туре Абдулайе• 37'Кечта Яссин•Касимир Хосуэ65' (Айю Андре (65') • 71'Байо Мохамед76' (Джуджу Антуан (76') •Сабби Эммануэль65' (Грандсир Самуэль (65')
Манданда Стив•Дуэ Гела61' (Салах Ибрагим (61') •Омари Вармед•Теате Артур•Трюффер Адриен•Буриго Бенжамен85' (Блас Людовик (85') •Матусива Азор•Сантамария Батист•Дуэ Дезире61' (Сейду Алиду (61') • 79'Мюинга Арно76' (Гуйри Амин (76') •Террье Мартен
11 февраля. Стадион "Осеан" (Гавр).
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