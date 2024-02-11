​Коло-Муани: «Я всегда буду парнем, который не реализовал выход один на один в финале чемпионата мира»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Рандаль Коло-Муани вспомнил о финальном матче чемпионата мира – 2022. Как известно, незадолго до серии пенальти при счёте 3:3 Коло-Муани не реализовал выход один на один – вратарь сборной Аргентины Эмилиао Мартинес отразил его удар.

«Я всегда буду тем парнем, который не реализовал выход один на один в финале чемпионата мира. Это на всю жизнь. Даже когда моя карьера закончится, люди все равно будут говорить со мной об этом. Конечно, мне всё ещё противен тот промах», - слова Коло-Муани приводит Onze Mondial.

Напомним, что сборная Аргентины в финале чемпионата мира – 2022 обыграла Францию по пенальти.