Энрике рассказал, почему оставил Мбаппе на скамейке запасных «ПСЖ» в матче против «Лилля»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, почему он решил оставить на скамейке запасных лидера команды Килиана Мбаппе в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (3:1).

Ранее Энрике сообщал, что 25-летний нападающий получил повреждение.

«Килиан в порядке, но мы не хотели рисковать. Если бы это был финал, то он бы вышел на поле, но в среду он сыграет сто процентов», — сказал испанский специалист после игры.

В текущем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» 29 матчей, забил 30 голов и отдал семь результативных передач. Отметим, что после 21 проведённого матча в текущем розыгрыше Лиги 1 парижане возглавляют турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Ниццу» на 11 очков.