​Мбаппе всю игру просидел на скамейке запасных - такое случилось лишь в третий раз

В очередном, двадцать первом туре Лиги 1 парижский «ПСЖ» обыграл последний клуб, который выигрывал чемпионат Франции помимо самого «ПСЖ» - «Лилль». Что интересно, это произошло без участия главной звезды «ПСЖ» - Килиана Мбаппе.

Нападающий парижского клуба просидел всю игру на скамейке запасных, и, как оказалось, такое с ним в матче французского чемпионата произошло лишь в третий раз в ходе карьеры в этом клубе.

Оба предыдущих раза это случилось в его первый сезон в парижском клубе - сперва, в ноябре 2017 года, в матче против «Нанта», а затем против бывшего клуба Мбаппе, «Монако», в апреле 2018 года.