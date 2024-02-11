«ПСЖ» одержал волевую победу в матче с «Лиллем»

В субботу «ПСЖ» играл дома против одного из потенциальных конкурентов, «Лилля». И хотя порой поединки против топ-соперников складываются непросто для парижан, сегодня всё получилось довольно легко. Тиаго Сантос на пятой минуте прорвался по краю поля и прострелил, мяч в итоге оказался у Юсуфа Языджи, который открыл счет. Усман Дембеле здорово сыграл в отборе, обыгрался с партнером и вывел на пустые ворота Гонсалу Рамуша. На правом фланге Фабиан Руис выполнил навес в штрафную, и Александро Рибейро грубо ошибся, срезав мяч в ворота, - 2:1. Дембеле проник в штрафную и вывел на удар Маркоса Алонсо, и кипер только ногой смог парировать. Норди Мукиэле и Рандаль Коло-Муани также заставили вратаря поработать после своих ударов. Бредли Баркола эффектно прорвался по левому флангу и сыграл под удар Коло-Муани, который в падении поставил точку, - 3:1.

«ПСЖ» лидирует с отрывом уже в 11 очков, соперник остается четвертым.