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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» одержал волевую победу в матче с «Лиллем»

11 Февраля 2024 • 01:01 Комментировать
ПСЖ
3:1
Лилль
окончен

В субботу «ПСЖ» играл дома против одного из потенциальных конкурентов, «Лилля». И хотя порой поединки против топ-соперников складываются непросто для парижан, сегодня всё получилось довольно легко. Тиаго Сантос на пятой минуте прорвался по краю поля и прострелил, мяч в итоге оказался у Юсуфа Языджи, который открыл счет. Усман Дембеле здорово сыграл в отборе, обыгрался с партнером и вывел на пустые ворота Гонсалу Рамуша. На правом фланге Фабиан Руис выполнил навес в штрафную, и Александро Рибейро грубо ошибся, срезав мяч  в ворота, - 2:1. Дембеле проник в штрафную и вывел на удар Маркоса Алонсо, и кипер только ногой смог парировать. Норди Мукиэле и Рандаль Коло-Муани также заставили вратаря поработать после своих ударов. Бредли Баркола эффектно прорвался по левому флангу и сыграл под удар Коло-Муани, который в падении поставил точку, - 3:1.

«ПСЖ» лидирует с отрывом уже в 11 очков, соперник остается четвертым.

Протокол игры  
ПСЖ3:1Лилль
  6'Языджи Юсуф (0:1)
(1:1) Рамуш Гонсалу10'  
(2:1) Рибейро Александро17'  
(3:1) Коло-Муани Рандаль80'  
Навас КейлорМукиэле Норди  74'Данилу ПерейраЭрнандес Люка 69' (Хакими Ашраф ( 69') Бералдо ЛукасУгарте Мануэль  35'Дембеле Усман 62' (Витинья II ( 62') Фабиан Руис 62' (Баркола Бредли ( 62') Асенсио МаркоКоло-Муани РандальРамуш Гонсалу 74' (Заир-Эмери Уоррен ( 74')
Запасные: Солер КарлосМаркиньос МаркосМаюлу СенниМбаппе КилианДоннарумма Джанлуиджи
Шевалье ЛюкаСантос ТиагоЙоро ЛениРибейро Александро  52'Исмаили Гонсалвес  32'Бенталеб НабильАндре Бенжамин  16' 67' (Уна Адам ( 67') Жегрова Эдон 67' (Кабелла Реми ( 67') Гомес АнхельГудмундссон Габриэль 67' (Дэвид Джонатан ( 67') Языджи Юсуф 81' (Харальдссон Хакон-Арнар ( 81')
Запасные: Фернандес РафаэльМанноне ВитоМирамон ИгнасиоБуадди АйюбМораиш Тиагу
10 февраля. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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