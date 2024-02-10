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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе начнёт матч «ПСЖ» на скамейке запасных

10 Февраля 2024 • 22:37 Комментировать
ПСЖ
2:1
Лилль
1 1.63 X 4.30 2 5.20
1-й тайм

В субботу «ПСЖ» проведёт домашний матч чемпионата Франции против «Лилля». Звёздный форвард парижан Килиан Мбаппе не попал в основной состав – он начнёт игру на скамейке запасных. Всё дело в том, что 25-летний футболист получил повреждение в прошлом кубковом поединке против «Бреста».

Нахождение Мбаппе в запасе означает, что при необходимости он будет готов усилить игру по ходу встречи. То есть участию топ-игрока в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реал Сосьедада» сейчас ничего не угрожает – это хорошая новость для болельщиков «ПСЖ».

Отметим, что матч «ПСЖ» - «Реал Сосьедад» пройдёт 14 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
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ПСЖ ЛИЛЛЬ
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