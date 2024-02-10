Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Кейлор Навас впервые в сезоне попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч Лиги 1

10 Февраля 2024 • 22:24 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
1 1.63 X 4.30 2 5.20
Через 0 ч. 22 мин.

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас с первых минут выйдет на поле в предстоящем матче против «Лилля».

Полностью стартовый состав «ПСЖ» выглядит следующим образом: Навас (вр), Мукиэле, Данилу, Эрнандес, Бералдо, Дембеле, Угарте, Фабиан, Асенсио, Коло-Муани, Рамуш.

Встреча 21-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Лиллем» пройдет сегодня, 10 февраля. Свисток о начале поединка должен прозвучать в 23:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

В первом круге Лиги 1 «ПСЖ» не смог на выезде одолеть «Лилль». Встреча между командами завершилась со счетом 1:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кейлор Навас

Новости по матчу

Сегодня, 10 Февраля
22:30
«ПСЖ» - «Лилль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:24
Кейлор Навас впервые в сезоне попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч Лиги 1
09 Февраля
23:52
Беральдо: «ПСЖ» – великий клуб, об этом знают во всём мире»
22:47
Мбаппе начнёт в запасе предстоящий матч «ПСЖ»
22:36
Актуальная ставка и прогноз на матч ПСЖ — Лилль чемпионата Франции — 10 февраля 2024
20:21
​Коло-Муани: «В «ПСЖ» я счастлив, но не так, как в Германии»
16:29
Энрике — о возможной ротации перед Лигой чемпионов: Нельзя думать, что один матч важнее другого
11:13
«Барселона» может пригласить вместо Хави своего бывшего тренера
11:10
Интересная ставка и прогноз на матч ПСЖ — Лилль чемпионата Франции — 10 февраля 2024
03:24
Дешам высказался о травме Мбаппе
02:54
«Манчестер Юнайтед» присматривается к трём дорогостоящим центральным защитникам
08 Февраля
22:35
Переход Саншеша в «Бешикташ» может сорваться – названа причина
21:20
Деку: «Было бы ошибкой продавать Араухо или де Йонга ради Мбаппе»
16:51
Тебас: «Если «Реал» усилится Мбаппе и Дэвисом, у клуба всё равно будет отличная финансовая ситуация»
16:39
Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Команда хочет переехать с «Парк де Пренс», решение принято»
16:27
Тебас оценил вероятность перехода Мбаппе в «Реал»
07 Февраля
14:57
Люка Эрнандес ответил, как в «ПСЖ» реагируют на слухи о Мбаппе
12:58
«ПСЖ» определился, кого хочет купить на замену Мбаппе
10:47
«Реал» продвигается в сделке по трансферу французского защитника
01:14
Луис Энрике: «Лига 1 оказалась более сложной, чем я ожидал»
06 Февраля
22:27
Фонсека высказался об интересе к Йоро со стороны «Реала», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»
15:25
Энрике оценил шансы «ПСЖ» на победу в Лиге чемпионов
15:19
Коло-Муани не сыграет с «Брестом» из-за инфекции
14:27
Игроки «ПСЖ» сомневаются в Энрике
05 Февраля
23:26
Мбаппе понял, что не станет лучшим в мире, играя в «ПСЖ»
14:35
«Реал» сделал запрос по французскому защитнику
04 Февраля
22:43
«ПСЖ» не претендует на Рэшфорда
21:43
«ПСЖ» нашёл новую звёздную замену Мбаппе
21:13
Будущее Хави Симонса не зависит от Мбаппе
02:21
В «ПСЖ» считают, что битва с «Реалом» за Мбаппе уже проиграна
00:55
«ПСЖ» определился с заменой Мбаппе
00:18
Ещё один источник сообщил о намерении Мбаппе перейти в «Реал»
03 Февраля
16:10
Азар – о Верратти: «Я смотрел матчи «ПСЖ» только ради него»
11:14
Мбаппе не будет в АПЛ, у француза всего два варианта для продолжения карьеры
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ЛИЛЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Клопп дал ответ «Барселоне» Флик определился с первым трансфером в «Барселоне» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» «Барселона» решила продать 5 футболистов - известны все имена В Испании показали таблицу Ла Лиги без судейских ошибок Луис Энрике сообщил плохую новость о Мбаппе ​«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии Анчелотти призывает руководство «Реала» вернуть бывшего игрока команды Сколько стоит каждый гол Гарри Кейна и других голеадоров «Баварии» «Челси» готов отдать Мудрика за звезду «Барселоны»
Клопп дал ответ «Барселоне» Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем» «Барселона» выбрала нового главного тренера
Спортивные новости
Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Ланс Ланс
Страсбург Страсбург
3
1
1.55 4.00 5.80
Видео
10.02.24 в 23:00
ПСЖ ПСЖ
Лилль Лилль
1.49 4.30 5.80
Видео
11.02.24 в 15:00
Гавр Гавр
Ренн Ренн
3.35 3.25 2.14
Видео
11.02.24 в 17:00
Клермон Клермон
Брест Брест
3.50 3.30 2.08
Видео
11.02.24 в 17:00
Тулуза Тулуза
Нант Нант
2.20 3.25 3.25
Видео
11.02.24 в 17:00
Лорьян Лорьян
Реймс Реймс
3.70 3.60 1.91
Видео
11.02.24 в 19:05
Монпелье Монпелье
Лион Лион
2.50 3.25 2.75
Видео
11.02.24 в 22:45
Ницца Ницца
Монако Монако
2.30 3.35 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Февраля
22:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Лилль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:24 · Франция. Лига 1
Кейлор Навас впервые в сезоне попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч Лиги 1
20:57 · Франция. Лига 1
«Ланс» добыл победу в матче со «Страсбургом»
19:17 · Франция. Лига 1
Кузнецов: Головин — лидер «Монако», смысл что-то менять?
17:24 · Франция. Лига 1
«Монако» поделился частью доходов с «Руаном», от которого вылетел из Кубка Франции
13:04 · Франция. Лига 1
На троне рядом с тигром: «Монако» поздравил Фалькао с 38-летием фото
10:51 · Франция. Лига 1
Пареха считает, что Головин может претендовать на «Золотой мяч»
10:21 · Италия. Серия А
Эрнандес отреагировал на информацию о переходе Мбаппе в «Реал»
09:14 · Франция. Лига 1
Фонсека ответил на вопрос о травме Мбаппе
08:41 · Англия. Премьер-лига
Названы три клуба, которые готовы заплатить за де Йонга 100 миллионов 1
00:53 · Франция. Лига 1
«Марсель» не смог дожать «Мец», проведя час игры вдесятером после удаления Жиго
09 Февраля
23:52 · Франция. Лига 1
Беральдо: «ПСЖ» – великий клуб, об этом знают во всём мире»
22:47 · Франция. Лига 1
Мбаппе начнёт в запасе предстоящий матч «ПСЖ»
20:21 · Франция. Лига 1
​Коло-Муани: «В «ПСЖ» я счастлив, но не так, как в Германии»
19:37 · Франция. Лига 1
Мостовой: «Не могу советовать Головину стремиться уйти из «Монако» - у него там шикарная жизнь»
Все новости
Рекомендуем