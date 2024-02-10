Кейлор Навас впервые в сезоне попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч Лиги 1

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас с первых минут выйдет на поле в предстоящем матче против «Лилля».

Полностью стартовый состав «ПСЖ» выглядит следующим образом: Навас (вр), Мукиэле, Данилу, Эрнандес, Бералдо, Дембеле, Угарте, Фабиан, Асенсио, Коло-Муани, Рамуш.

Встреча 21-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Лиллем» пройдет сегодня, 10 февраля. Свисток о начале поединка должен прозвучать в 23:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

В первом круге Лиги 1 «ПСЖ» не смог на выезде одолеть «Лилль». Встреча между командами завершилась со счетом 1:1.