«Ланс» добыл победу в матче со «Страсбургом»

В 21-м туре Лиги 1 «Ланс» принимал «Страсбург». Уже на 16-й минуте Элю Вахи отметился голевым ударом. Давид Коста удвоил перевес хозяев после передачи Вахи и рикошета. В конце тайма Тома Делен удачно сыграл на добивании - 2:1. Флориан Сотока порадовал болельщиков эффектным ударом над голкипером - 3:1. Марвин Сеная головой послал мяч в штангу.

«Ланс» добыл важную победу и делит четвертое место, соперник - 10-й.