«Ланс» добыл победу в матче со «Страсбургом»

В 21-м туре Лиги 1 «Ланс» принимал «Страсбург». Уже на 16-й минуте Элю Вахи отметился голевым ударом. Давид Коста удвоил перевес хозяев после передачи Вахи и рикошета. В конце тайма Тома Делен удачно сыграл на добивании - 2:1. Флориан Сотока порадовал болельщиков эффектным ударом над голкипером - 3:1. Марвин Сеная головой послал мяч в штангу.
«Ланс» добыл важную победу и делит четвертое место, соперник - 10-й.
Протокол игры
|(1:0) Вахи Элю16'
|(2:0) Коста Давид30'
|43'Делен Тома (2:1)
|(3:1) Сотока Флориан58'
Самба Брис•Гради Жонатан•Дансо Кевин•Медина Факундо 37'88' (Айдара Массадио (88') •Агилар Рубен•Чавес Джоаннер81' (Франковски Пшемыслав (81') •Диуф Энди72' (Абдул-Самед Салис (72') •Эль-Айнауи Нейл•Коста Давид• 61'Сотока Флориан82' (Гилавоги Морган (82') •Вахи Элю72' (Саид Уэсли (72')
Беллаароуч Алаа•Сеная Марвин•Перрен Люка•Абакар Силла•Гильберт Фредерик•Баква Дилан•Мванга Жуниор77' (Деминге Джесси (77') •Сиссоко Ибраима•Делен Тома 68'72' (Соу Саиду (72') •Диарра Хабиб•Эмега Эмануэль
10 февраля. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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