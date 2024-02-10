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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» добыл победу в матче со «Страсбургом»

10 Февраля 2024 • 20:57 Комментировать
Ланс
3:1
Страсбург

В 21-м туре Лиги 1 «Ланс» принимал «Страсбург». Уже на 16-й минуте Элю Вахи отметился голевым ударом. Давид Коста удвоил перевес хозяев после передачи Вахи и рикошета. В конце тайма Тома Делен удачно сыграл на добивании  - 2:1. Флориан Сотока порадовал болельщиков эффектным ударом над голкипером - 3:1. Марвин Сеная головой послал мяч в штангу.

«Ланс» добыл важную победу и делит четвертое место, соперник - 10-й.

Протокол игры  
Ланс3:1Страсбург
(1:0) Вахи Элю16'  
(2:0) Коста Давид30'  
  43'Делен Тома (2:1)
(3:1) Сотока Флориан58'  
Самба БрисГради ЖонатанДансо КевинМедина Факундо  37' 88' (Айдара Массадио ( 88') Агилар РубенЧавес Джоаннер 81' (Франковски Пшемыслав ( 81') Диуф Энди 72' (Абдул-Самед Салис ( 72') Эль-Айнауи НейлКоста Давид  61'Сотока Флориан 82' (Гилавоги Морган ( 82') Вахи Элю 72' (Саид Уэсли ( 72')
Запасные: Хусанов АбдукодирФюльжени АнжелоЛека Жан-ЛуиМенди Нампали
Беллаароуч АлааСеная МарвинПеррен ЛюкаАбакар СиллаГильберт ФредерикБаква ДиланМванга Жуниор 77' (Деминге Джесси ( 77') Сиссоко ИбраимаДелен Тома  68' 72' (Соу Саиду ( 72') Диарра ХабибЭмега Эмануэль
Запасные: Дрейер МаттьеБеших МохамедБасея СтивенЭль-Мурабет СамирФернандес ЭлиасНзингула РаббиПьерре Александре
10 февраля. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

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Ланс Страсбург

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