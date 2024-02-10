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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» поделился частью доходов с «Руаном», от которого вылетел из Кубка Франции

10 Февраля 2024 • 17:24 Комментировать

Пресс-служба «Руана», команды из третьего дивизиона чемпионата Франции, поблагодарила «Монако» после кубкового матча.

«О, «Монако», «Монако»…

ФК «Руан» хотел бы сердечно поблагодарить «Монако» за спортивное мастерство и за то, что он оставил свою долю доходов от матча.

Репутация монегасков непоколебима, удачи им во второй части сезона в Лиге 1», — говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

8 февраля «Руан» принимал «Монако» в рамках 1/8 финала Кубка Франции. Хозяева одержали неожиданную победу, основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти удача была на стороне «Руана» (6:5).

«Руан» в серии пенальти сенсационно выбил «Монако»

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