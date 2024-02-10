Пресс-служба «Монако» в социальных сетях опубликовала пост с поздравлением бывшего форварда Радамеля Фалькао.

«Мы поздравляем нашего бывшего нападающего Радамеля Фалькао с 38-летием», — гласит в сообщении.

Фалькао в настоящее время защищает цвета испанского «Райо Вальекано». Колумбиец защищал цвета «Монако» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он стал чемпионом Франции в составе монегасков.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Фалькао сыграл 17 матчей, в которых отметился четырьмя голами и отдал результативную передачу.