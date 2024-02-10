Пареха считает, что Головин может претендовать на «Золотой мяч»

Экс-защитник московского «Спартака» Николас Пареха поделился мнением о дальнейших перспективах полузащитника сборной России и «Монако» Александра Головина.

«Головин мне очень нравится. Может ли он стать претендентом на «Золотой мяч»? Возможно. Это правда, что он хороший игрок. Его отлично примут в любой европейской лиге», - передает слова Николаса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Александр защищает цвета «Монако» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах чемпионата Франции. 27-летний россиянин записал на свой счет пять забитых мячей и четыре результативные передачи.