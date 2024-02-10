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Чемпионат Франции. Лига 1

Фонсека ответил на вопрос о травме Мбаппе

10 Февраля 2024 • 09:14 Комментировать

Наставник «Лилля» Паулу Фонсека пообщался с журналистами перед гостевым поединком против столичного «ПСЖ» в рамках 21-го тура чемпионата Франции. В частности, португальцу задали вопрос о повреждении звезды парижан Килиана Мбаппе.

«Сыграет Мбаппе или нет, это для нас ничего не меняет. «ПСЖ» в состоянии заменить его сильным футболистом. Не верю, что игрок «Бреста» хотел специально навредить Килиану. Это был игровой момент», - передает слова специалиста Le10Sport.

Матч чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Лиллем» состоится сегодня, 10 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль ПСЖ Паулу Фонсека Килиан Мбаппе ещё теги
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