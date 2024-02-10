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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» не смог дожать «Мец», проведя час игры вдесятером после удаления Жиго

10 Февраля 2024 • 00:53 Комментировать
Марсель
1:1
Мец

Идущий в середине таблицы Лиги 1 «Марсель» в субботу боролся дома против «Меца», проигрывающего матч за матчем. После трети встречи хозяева остались вдесятером - красная карточка за фол последней надежды для Самуэля Жиго. Аззедин Унахи мог открывать счет, но голкипер сыграл еще лучше. «Марсель» продолжил играть первым номером и в итоге разыграл до верного свою атаку в начале второго тайма. Фарис Мумбанья замкнул передачу на пустые ворота. У соперника быстро Матьё Юдоль ударов головой восстановил паритет.

В итоге 1:1, «Марсель» не может победить в пятом матче подряд и идет на седьмом месте, противник - третий с конца после того, как поставил крест на серии поражений.

Протокол игры  
Марсель1:1Мец
(1:0) Мумбанья Фарис56'  
  61'Юдоль Матьё (1:1)
Лопес ПауКлосс Жонатан  88'Жиго Самуэль  31'Балерди ЛеонардоМерлен Кентен 69' (Гарсия Улиссес ( 69') Унаи АззединОнана Жан  82'Арит Амин 33' (Меите Бамо ( 33') Ндиайе Ильман 69' (Сарр Исмаила ( 69') Мумбанья Фарис 86' (Луис Энрике I ( 86') Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Жусселин ЛеоСогло ЭмранСиди-Али СофьянБланко РубенКорреа Хоакин
Укиджа АлександрСане СадибуТраоре ИсмаэльЭрей КристофВан Ден Керкхоф Кевин 90' (Атта Артур ( 90') Юдоль МатьёН'Дорам Кевин 46' (Н'Дюкюиди Жозеф ( 46') Камара ЛаминЖан-Жак ДанлеЛамкель Зе Дидье 75' (Сабали Шейх ( 75') Микаутадзе Жорж 76' (Тетте Бенджамин ( 76')
Запасные: Асоро ЙоэльКанде ФалиКолин МаксимСане ИбуДиш Гийом
09 февраля. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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