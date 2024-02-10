«Марсель» не смог дожать «Мец», проведя час игры вдесятером после удаления Жиго

Идущий в середине таблицы Лиги 1 «Марсель» в субботу боролся дома против «Меца», проигрывающего матч за матчем. После трети встречи хозяева остались вдесятером - красная карточка за фол последней надежды для Самуэля Жиго. Аззедин Унахи мог открывать счет, но голкипер сыграл еще лучше. «Марсель» продолжил играть первым номером и в итоге разыграл до верного свою атаку в начале второго тайма. Фарис Мумбанья замкнул передачу на пустые ворота. У соперника быстро Матьё Юдоль ударов головой восстановил паритет.
В итоге 1:1, «Марсель» не может победить в пятом матче подряд и идет на седьмом месте, противник - третий с конца после того, как поставил крест на серии поражений.
Протокол игры
|(1:0) Мумбанья Фарис56'
|61'Юдоль Матьё (1:1)
Лопес Пау•Клосс Жонатан• 88'Жиго Самуэль• 31'Балерди Леонардо•Мерлен Кентен69' (Гарсия Улиссес (69') •Унаи Аззедин•Онана Жан• 82'Арит Амин33' (Меите Бамо (33') •Ндиайе Ильман69' (Сарр Исмаила (69') •Мумбанья Фарис86' (Луис Энрике I (86') •Обамеянг Пьер-Эмерик
Укиджа Александр•Сане Садибу•Траоре Исмаэль•Эрей Кристоф•Ван Ден Керкхоф Кевин90' (Атта Артур (90') •Юдоль Матьё•Н'Дорам Кевин46' (Н'Дюкюиди Жозеф (46') •Камара Ламин•Жан-Жак Данле•Ламкель Зе Дидье75' (Сабали Шейх (75') •Микаутадзе Жорж76' (Тетте Бенджамин (76')
Запасные: Асоро Йоэль•Канде Фали•Колин Максим•Сане Ибу•Диш Гийом
09 февраля. Стадион "Велодром" (Марсель).
Бан пользователя