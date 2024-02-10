«Марсель» не смог дожать «Мец», проведя час игры вдесятером после удаления Жиго

Идущий в середине таблицы Лиги 1 «Марсель» в субботу боролся дома против «Меца», проигрывающего матч за матчем. После трети встречи хозяева остались вдесятером - красная карточка за фол последней надежды для Самуэля Жиго. Аззедин Унахи мог открывать счет, но голкипер сыграл еще лучше. «Марсель» продолжил играть первым номером и в итоге разыграл до верного свою атаку в начале второго тайма. Фарис Мумбанья замкнул передачу на пустые ворота. У соперника быстро Матьё Юдоль ударов головой восстановил паритет.

В итоге 1:1, «Марсель» не может победить в пятом матче подряд и идет на седьмом месте, противник - третий с конца после того, как поставил крест на серии поражений.